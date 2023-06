All’ex Vetreria la fiera dell’economia etica e solidale 

Mercato, laboratori, spettacoli e incontri al parco dell'ex Vetreria di Pirri per Naturalmente Locale, la fiera del km equo organizzata dalla cooperativa Mesa Noa Food Coop in collaborazione con la municipalità di Pirri.

Sono venti i produttori locali coinvolti che hanno esposto i loro prodotti a km 0, dagli alimenti ai prodotti per la cura personale: «Si tratta di piccole realtà che hanno scelto di unirsi al mondo di Mesa Noa Food Coop, in alternativa al commercio della grande distribuzione», spiega la presidente della cooperativa Tiziana Diana, una cooperativa nata nel 2017 e che costituisce il primo esempio di emporio autogestito della Sardegna, promuovendo un nuovo modello di economia fondato sull'etica e la solidarietà. «L’idea è quella di mettere in vetrina prodotti locali e sani e nel contempo farci conoscere, rispondere alle domande di chi vuole sapere di più su Mesa Noa o semplicemente creare dei momenti di socialità: per questo abbiamo integrato spettacoli teatrali e di danza, messi in scena da realtà culturali vicine a noi. Inoltre, i nostri soci hanno organizzato dei laboratori didattici per adulti ma anche per bambini, come quelli di meditazione e yoga, per coinvolgere attivamente i partecipanti: il nostro obbiettivo è quello di crescere e allargare sempre più il nostro emporio», prosegue la presidente. «Laboratori che, oltre ad incentivare l'alimentazione sana ed il commercio a km 0, introducono anche verso il concetto di economia circolare: “Sa Bartula Lab” è un angolo del dono e dello scambio: i visitatori possono scambiare i loro vecchi abiti, ovvero la nostra materia prima, con gli oggetti realizzati tramite il riciclo creativo», conclude Diana.

