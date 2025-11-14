VaiOnline
Pirri.
15 novembre 2025 alle 00:35

All’Ex Vetreria due giornate dedicate all’ecologia urbana e al verde pubblico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Pirri è “Festa dell'autunno”: due giorni al parco della Ex Vetreria, oggi e domani, organizzati dalla Municipalità, in collaborazione con l'assessorato all'Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico per un cartellone ricco di appuntamenti inseriti nella Settimana del Verde e dell'Ambiente.

In programma, dalle 9 alle 19, convegni con esperti, mostre e momenti di creatività ecosostenibili, passeggiate al parco e tanta musica tradizionale. Previsti momenti di coinvolgimento per i bambini, i giovani studenti e gli anziani della comunità: attività per tutte le età, quindi, con momenti di incontro e condivisione tra cui una merenda sociale e la donazione di piante e di sementi per i cittadini.

«L’evento – spiega l'assessora Luisa Giua Marassi – prevede un ricco cartellone di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali volute dall’amministrazione e organizzate con altre istituzioni, associazioni e con la cittadinanza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Giunta, la staffetta tra Satta e Agus diventa un giallo

Slitta ancora il cambio all’Agricoltura, oggi confronto Progressisti-presidente 
Roberto Murgia
L’intervista

«Le strade? Più intelligenti dei nostri errori»

«Michele non avrebbe mai sopportato che la rassegnazione bloccasse il paese: ora servono fatti» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Negli atti dell’inchiesta la ragnatela di enti del sospetto raggiro

Conservatoria, il 18 l’interrogatorio per Sanna e gli altri due arrestati 
Francesco Pinna
La trasmissione

Malattie reumatologiche, percorsi di cura adeguati caso per caso

La qualità della vita dei pazienti può essere gravemente limitata 
Protesta

Studenti in piazza, scontri e tensioni

Manifestazioni in 50 città italiane (anche a Cagliari): «Siamo in ventimila» 
Il conflitto

Mosca scatena l’inferno su Kiev

Almeno 6 vittime nell’attacco alla capitale, anche due bambini tra i 35 feriti 