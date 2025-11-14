All’Ex Vetreria due giornate dedicate all’ecologia urbana e al verde pubblico 

A Pirri è “Festa dell'autunno”: due giorni al parco della Ex Vetreria, oggi e domani, organizzati dalla Municipalità, in collaborazione con l'assessorato all'Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico per un cartellone ricco di appuntamenti inseriti nella Settimana del Verde e dell'Ambiente.

In programma, dalle 9 alle 19, convegni con esperti, mostre e momenti di creatività ecosostenibili, passeggiate al parco e tanta musica tradizionale. Previsti momenti di coinvolgimento per i bambini, i giovani studenti e gli anziani della comunità: attività per tutte le età, quindi, con momenti di incontro e condivisione tra cui una merenda sociale e la donazione di piante e di sementi per i cittadini.

«L’evento – spiega l'assessora Luisa Giua Marassi – prevede un ricco cartellone di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali volute dall’amministrazione e organizzate con altre istituzioni, associazioni e con la cittadinanza».

