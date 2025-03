All’ex stazione di Nuraci il muro di cinta perde pezzi 

Il muro di cinta dell’ex stazione ferroviaria mineraria di Nuraci a Guspini è nel degrado totale, ultimamente viene progressivamente abbattuto senza che nessuno intervenga, malgrado sia un patrimonio storico da tutelare. Il sito, posto accanto alla Statale 126, è catalogato dall’associazione delle ferrovie dismesse della Sardegna: attualmente non sono più in uso, ma vengono visitate da coloro che percorrono il cammino di Santa Barbara.

«Questi tracciati ferroviari vennero costruiti in alternativa ai sentieri dove passavano i carri a trazione animale. Nei treni potevano sedere anche viaggiatori per recarsi sul posto di lavoro, ma servivano principalmente per trasportare il minerale verso i centri di raccolta o di lavorazione di San Gavino», spiega la guida Matteo Casula. «Non capiamo perché questi locali siano abbandonati – dicono i coniugi genovesi Giorgio Seronello e Luigina Renzi, e Moreno Belletti di Bologna impegnati nel cammino – potrebbero essere riutilizzati per fini turistici, invece sono in uno stato di abbandono». Daniela Capecchi di Pistoia aggiunge: «Osservando i resti delle costruzioni delle case cantoniere e degli edifici minerari abbiamo avuto una sorta di nostalgia per non averli conosciuti nel pieno della loro vitalità». ( m. s. )

