All’ex miniera di Masua oggi il Duo Navarra  

Prosegue la rassegna musicale “I tramonti di Porto Flavia”, anteprima estiva del Festival Internazionale di Musica da Camera, nello spazio antistante l’ingresso dell’ex Area mineraria di Masua, dove stasera arriva il Duo André Navarra, formato dai violoncellisti di caratura internazionale Sergio Patria e Camilla Patria.

Gli artisti, padre e figlia, propongono un programma vario, che comprende sia brani originali per due violoncelli che trascrizioni. Il violoncello ha modo di scoprire così tutte le sue carte, cimentandosi sia in frasi espressive e cantabili che in accesi virtuosismi. Dopo un'apertura dedicata a Bach e Viotti, il programma proseguirà con brani di Jean B.Barrière, F.Dotzauer e Boris Blacher (1971).

Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione sul sito www.associazioneantonstadler.it

Il costo del biglietto per singolo evento è di 15 euro, tariffa ridotta a 5 euro, per i bambini sotto i 12 anni.

