All’Ex Mattatoio di Serramanna cala il sipario sul Film Festival 

Dopo dieci giorni di immagini, parole, incontri e storie capaci di attraversare confini geografici e generazionali, il Serramanna Film Festival si prepara al gran finale. Oggi, l’Ex Mattatoio si trasformerà ancora una volta in un luogo di visione e condivisione, per celebrare il cinema non solo come arte, ma come strumento di partecipazione attiva, crescita culturale e coesione comunitaria.

Il programma

La serata prenderà il via alle 21 all’Ex Mattatoio (a ingresso gratuito) con la proiezione del cortometraggio realizzato durante il laboratorio cinematografico che si è svolto dal 14 al 18 luglio: un’opera collettiva, frutto del lavoro appassionato di cittadini, studenti e partecipanti guidati da professionisti del settore come Christiano Pahler, Edoardo Sirocchi, Federica Matteoli e Nicola Garau. Il corto rappresenta la testimonianza concreta della dimensione partecipata e formativa del Festival, offrendo uno sguardo fresco, libero e creativo sul territorio e sulle sue storie.

A seguire, spazio al film d’animazione “Trash” (2020), una pellicola capace di unire il linguaggio dell’intrattenimento a un forte messaggio ecologico, pensata per coinvolgere anche il pubblico più giovane. Diretto da Francesco Dafano e Luca Della Grotta, il film racconta le avventure di oggetti scartati che cercano un nuovo senso alla loro esistenza, diventando metafora della seconda possibilità, del cambiamento e della sostenibilità ambientale.

Il risultato

«La seconda edizione del Serramanna Film Festival si avvia alla conclusione e possiamo affermarlo con soddisfazione: è stata un successo», dichiara Gabriele Littera, sindaco di Serramanna. «Il pubblico ha risposto con entusiasmo e partecipazione, seguendo con attenzione le proiezioni, gli incontri, i dibattiti. Gli ospiti – registi, autori, esperti – hanno arricchito ogni serata con le loro parole, portando stimoli, esperienze e nuovi punti di vista. Le proposte cinematografiche, diverse per stile, linguaggio e tematiche, hanno incontrato i gusti di un pubblico ampio e curioso. Un capitolo speciale lo merita il laboratorio di cinematografia, che ha visto una partecipazione ben oltre le aspettative: un segnale importante, che dimostra quanto la comunità sia pronta non solo a fruire cultura, ma anche a generarla. Questa riuscita è frutto del lavoro collettivo e va riconosciuto il merito a tutte le persone che hanno reso possibile il Festival: dalla direzione artistica ai tecnici, dai volontari alle organizzazioni che ci hanno sostenuto, in particolare la Fondazione di Sardegna e AssoEntiLocali. Il Serramanna Film Festival è un progetto che cresce con la comunità, offrendo contenuti di qualità, gratuiti e accessibili, capaci di coniugare svago, riflessione e formazione. Grazie a chi ha partecipato, lavorato, creduto in questa visione. Alla prossima edizione!».

