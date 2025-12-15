All’ex Cantina venduta all’asta arrivano le ruspe 

Era solo questione di tempo. Dopo le scartoffie, che hanno definito la vendita (all’asta) dell’ex Cantina sociale Ogliastra di Tortolì a una cordata di imprenditori, nell’ex tempio della produzione vitivinicola sono arrivati gli escavatori. Prima vittima della nuova era, che s’inserisce in uno sviluppo commerciale di altra categoria rispetto al passato, il vigneto che sorgeva accanto allo stabilimento di 2.570 metri quadrati, inserito in un compendio che si sviluppa su una superficie di 11.512 metri.

Sotto il profilo identitario, l’intervento dei mezzi pesanti è la tomba di un’attività che scandito decenni di lavoro tra uva e vino (pregiato). Qui, nel prossimo futuro, i nuovi proprietari dell’area apriranno Centrocash, realtà distributiva inizialmente radicata nella provincia di Oristano e diventata player nel mercato regionale, con le aperture, fra le altre, delle unità commerciali di Olbia, Nuoro, Cagliari e Sassari. Pochi mesi fa, al quarto tentativo, la Cantina sociale di via Baccasara è stata aggiudicata all’asta. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso le procedure competitive condotte dal commissario liquidatore Pasquale Mereu, l’ha venduta per 889mila euro. Cinque anni fa, il giudice del Tribunale di Lanusei aveva fissato il prezzo a 3,6 milioni di euro. (ro. se.)

