«Alleviamo qui gli insetti anti-parassiti» 

Allevare insetti da impiegare come predatori naturali di parassiti e organismi nocivi, abbandonando l'impiego di formulati chimici: è questa la nuova frontiera che si affaccia a Villacidro. «Da una decina d'anni – racconta una delle promotrici del progetto, Milena Lussu, imprenditrice agricola associata Coldiretti – un gruppo di agrumicoltori villacidresi, di cui faccio parte, sta sperimentando questa via sostenibile alla coltivazione degli agrumi. Nel gruppo figura anche Luca Lussu, presidente della sezione locale di Coldiretti, che ha messo a disposizione dell'organizzazione di categoria un nostro progetto per la creazione di una biofabbrica da realizzare proprio a Villacidro. Si potrebbe iniziare con la produzione di insetti per il comparto dell'ortofrutta – prosegue Lussu – per poi trasferire l'esperienza ad altre colture, come ha sostenuto anche il professor Ignazio Floris dell'Università di Sassari durante un recente convegno qui in paese. Il progetto punta a coinvolgere tutti i principali attori del territorio: agricoltori, cooperative, associazioni di categoria, università, e sarebbe auspicabile, anche l’istituto Agrario di Villacidro e le agenzie regionali per l’agricoltura».

Produzione locale assente

In Sardegna non c'è una produzione di questo tipo: esisteva una struttura a Ussana adibita ad allevamento di insetti ma è ormai dismessa e gli agricoltori sono costretti a rivolgersi fuori dalla Sardegna. «Abbiamo realizzato un'indagine sulla disponibilità di insetti utili in Italia, verificata anche sul campo attraverso gli acquisti da noi stessi effettuati. Esistono due fabbriche, una pubblica in Sicilia e una privata in Emilia Romagna: i loro insetti devono affrontare il viaggio per raggiungere la Sardegna. Questo comporta, oltre a un maggiore esborso economico, il fatto che i nostri preziosi alleati giungono a destinazione in una condizione di non piena vitalità: alcuni soccombono proprio durante il viaggio, mentre altri presentano delle ridotte funzionalità, e sono ben pochi quelli che alla fine sono utilizzabili al pieno della loro potenzialità». L’indisponibilità in loco di questi insetti è anche un fattore che frena la diffusione di questo modello virtuoso di coltivazione e vanifica lo sforzo di chi lo sta sperimentando. Gli insetti non conoscono confini e soffrono l'impiego di prodotti chimici nelle coltivazioni limitrofe: potersi approvvigionare in loco e con prezzi calmierati potrebbe rendere la lotta biologica una scelta territoriale e ottimizzata.

L’appoggio del Comune

Il progetto vede tra i suoi sostenitori anche l'amministrazione comunale di Villacidro, come ribadisce il sindaco Federico Sollai: «La proposta di una biofabbrica per la produzione di insetti utili all'agricoltura ci vede assolutamente favorevoli. Supporteremo pienamente questa iniziativa in ogni sede e con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Vediamo in questo progetto l’opportunità, non solo per Villacidro ma per l'intero territorio, di offrire uno strumento e un servizio di eccellenza in grado di contribuire alla maggiore sostenibilità delle coltivazioni e promuovere l’innovazione che gli agricoltori sono sempre più disposti ad applicare alle loro pratiche agricole».

