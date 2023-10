«Alleviamo bovini, ma quanta fatica senz’acqua né strade» 

Contributi comunitari in ritardo, acqua a singhiozzo e disagi legati alla viabilità. Gli allevatori di bovini di Guspini devono fare i conti con diversi problemi che penalizzano le loro aziende e rischiano di azzerare i vantaggi offerti da una richiesta di mercato in crescita.

Campi a secco

Niente acqua per i campi assetati dove gli allevatori vorrebbero produrre il mangime per le loro bestie. «A tutt’oggi manca l’irrigazione nella località di Nuraci Zuddas, ci sentiamo dimenticati perché siamo l’unica zona in cui non arriva l’acqua di bonifica perciò non possiamo irrigare i campi – denuncia Andrea Locci, 41anni –. Alimentiamo gli animali con pozzi artesiani. Si tratta di un problema storico che penalizza la produzione del mais e non solo. Produciamo in stalla 250 capi all’anno, vorrei aumentare la produzione con vacche creando un pascolo estivo, ma manca l’irrigazione. L’erbaio sarebbe anche una barriera per gli incendi durante l’estate». Eppure attualmente si registra un aumento della richiesta del bestiame allevato in loco e la competitività degli allevamenti, con l’irrigazione, aumenterebbe grazie alle vacche da latte. Il comparto dell’allevamento bovino per carne costituisce un importante settore del sistema economico locale, complessivamente sono circa 200 gli allevatori, fra grandi e piccoli, che con la zootecnia generano la prima economia di Guspini. Attualmente la domanda crescente fa respirare gli allevatori del settore che utilizzano foraggi locali e il complesso ambientale delle campagne per produrre animali e carne di qualità ma sono costretti a limitare la produzione a causa delle infrastrutture mancanti.

Piano di ristrutturazione

Il presidente del Consorzio di bonifica del Sud Sardegna Efisio Perra commenta: «L’infrastrutturazione idrica esistente risale a circa 40-50 anni fa. Compatibilmente con la disponibilità economica stiamo cercando di andare incontro alle necessità, con un piano di ammodernamento delle reti per evitare perdite e soddisfare le esigenze attuali. I tecnici verificheranno la fattibilità d’estensione della rete a Nuraci Zuddas».

«L’allevamento bovino nel paese è importante – dice Ugo Fanari veterinario dell’Asl 6 da poco andato in pensione –. Il comparto dopo aver azzeccato vari incroci fra bovini ha finalmente preso sviluppo. Per ottenere il bollino Cee gli animali sono seguiti dall’Asl dal concepimento sino alla macellazione, che avviene a Villacidro, Marrubiu, Cagliari, Selargius e Villamassargia». L’allevamento bovino era andato progressivamente in crisi a causa dell’arrivo di carne estera. Il mercato della grande distribuzione, dopo la chiusura dei piccoli macelli dei paesi, preferiva comprare il “quarto di bue” che garantiva poche perdite. Queste scelte portarono a un graduale ridimensionamento della competitività degli allevamenti.

I contributi

Luigi Liscia, allevatore di 52 anni con un’azienda nella località di Santu Perdu, dice: «Ho imparato a fidarmi solo del mio lavoro, se arrivano contributi tutto di guadagnato. Compro e ingrasso vitelli da varie località della Sardegna e li rivendo alla grande distribuzione. Produco 700 bovini all’anno e mi vengono pagati a 2,80-3 euro al chilo, con utile di 1.300 /1.400 euro a capo. Il guadagno è basso, la guerra in Ucraina ha fatto aumentare il costo del mangime di circa il 30-40 per cento causando l’aumento delle spese».

La viabilità

Fra gli allevatori storici Luigi Locci, 64 anni, commenta: «Ho l’azienda a Murera, alleviamo bovini da generazioni. Vendiamo capi in tutta la Sardegna a commercianti e macellai. Il peso più richiesto va da 2,5 a 6 quintali. Oltre questo peso, il capo non è facilmente commerciabile. Un miglioramento delle strade per arrivare alle aziende sarebbe importante».

