Allevatrice per amore di una figlia 

Ci sono incontri che diventano fonte di ispirazione: galeotta fu la pediatra di famiglia. Dopo dieci anni passati dietro un bancone di un bar e altri dieci passati a lavorare in un salumificio, con ritmi di lavoro pesanti, la vita le suggerisce che è necessario rallentare la corsa. «Quando sono rimasta incinta ho iniziato a chiedermi come avrei fatto con una bambina – racconta Pamela Balloi, 46 anni di Lanusei, proprietaria del primo allevamento di galline all’aperto in Ogliastra. Nel 2018 è nata mia figlia e mi sono resa conto quanto fosse difficile conciliare una bambina piccola con così tante ore di lavoro. La svolta è arrivata quando siamo andate a fare una visita di controllo dalla pediatra, nel periodo dello svezzamento. Mi aveva parlato dell’importanza di un alimento: l’uovo, raccomandandomi di stare bene attenta a verificarne la provenienza, la modalità di allevamento, consigliandomi di comprare solo uova di galline allevate all’aperto».

Si accende una lampadina

Pamela segue alla lettera i suggerimenti della pediatra e, insieme a suo marito, decide di acquistare un paio di galline da lasciare in giardino. Lascia il vecchio lavoro, comincia a studiare questi animali sognando un allevamento completamente naturale. Un salto nel buio, con un mix di adrenalina, ansia e paura, si butta in un nuovo lavoro che rispecchia il bisogno di cambiare rotta. «Dopo un attento studio ho deciso di scegliere le galline livornesi bianche, con l’aiuto di mio marito ho organizzato gli spazi e sono partita con 250 galline nei terreni di Loceri. Hanno iniziato a fare le uova e io non sapevo come smerciarle, così ho iniziato a frequentare i mercati della zona con banchetto e ombrellino. Con un grande riscontro che non mi aspettavo: mi sono accorta che tantissima gente è molto attenta all’alimentazione, soprattutto le mamme, tutta questa attenzione mi ha incoraggiata a continuare», racconta. Con il tempo Pamela ritaglia uno spazio dell'azienda per dedicarlo alla creazione di un centro di imballaggio e aumenta il numero di galline, passando da 250 a 2400, libere e felici di razzolare in cinque ettari di terreno.

Gerarchie

«Ho imparato a conoscere quest’animale, non semplice da gestire. Allevare galline all’aperto è molto difficile – spiega – per vari motivi. Nei gruppi si creano delle gerarchie, per evitare che litighino e si becchino tra loro lascio in giro della paglia e dei bastoncini, che per loro sono come dei giochi che servono per distrarsi. Con questo stratagemma evito di cedere alla pratica di tagliare loro il becco. Inoltre, bisogna stare molto attenti ai predatori, il pericolo arriva sia da terra che dall’alto. Per ovviare a questo problema abbiamo introdotto dei cagnolini all’interno di ogni gruppo di galline». Il salto nel buio si rivela la scelta migliore per tutti. Oggi Pamela ha una piccola aiutante, sua figlia, la persona per cui è nato tutto questo. «Lei ama follemente il lavoro della mamma e lo stare in mezzo alla natura».

