Allevatori dotati di tablet per ovili proiettati nel futuro  

Un passo avanti nel futuro per l’Unione pastori di Nurri che, grazie al supporto della fondazione “Le eccellenze dei parchi naturali della Sardegna”, ieri a Isili ha consegnato ai suoi soci dei tablet per avviare l’ingresso del comparto nel mondo digitale. Il nuovo strumento ha lo scopo di mettere in rete le aziende, consentendo a ciascuna di avere un rapporto costante con la cooperativa e conoscere in tempo reale l’apporto di latte, accedere alle analisi sulla produzione e soprattutto alla formazione, in maniera costante e attraverso un’applicazione semplice e di facile accesso per chiunque. La consegna è stata fatta dall’assessora all’agricoltura Valeria Satta con il presidente della fondazione, Salvatore Pala; i tecnici che hanno configurato i supporti tecnologici ne hanno poi spiegato il funzionamento agli interessati.

La Fondazione

La Fondazione, nata due anni e mezzo fa, nel pieno della pandemia, sta lavorando assieme ai soci a un piano industriale che prevede la nascita di una piattaforma di e-commerce per la promozione e la vendita in tutto il mondo dei prodotti delle aziende socie, attraverso una rete distributiva e trasformazione del prodotto attraverso un proprio marchio e delle forti partnership. Il tablet, per coloro che hanno aderito al progetto, sarà una finestra sul mondo. «Stiamo dando risposte a quanto ci è stato chiesto», ha detto il vicepresidente della fondazione, Pierpaolo Pani: «La digitalizzazione è un elemento di velocizzazione». Il lavoro parte dal basso: «Abbiamo provato a individuare le necessità primarie – ha spiegato il presidente Pala – al fine di creare dei prodotti di eccellenza: non solo un distretto rurale ma piuttosto un distretto agroalimentare in un parco naturale quale è, per noi, la Sardegna».

Le sfide energetiche

Fra gli argomenti affrontati anche la transizione energetica e le comunità energetiche quale opportunità per l’abbattimento dei costi per le aziende: «Oggi questo è possibile» ha detto Emilio Ghiani dell’Università di Cagliari. «Certo manca un piano energetico regionale ma si può comunque andare avanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA