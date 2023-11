Allevatori allertati via sms 

«La Blue tongue fa ancora paura, bisogna stare sempre vigili ed è fondamentale seguire il piano di lotta integrato per il contenimento degli insetti vettori. Ma la vaccinazione ha dato i suoi risultati e oggi non abbiamo una vera e propria epidemia». Franco Sgarangella, direttore del Dipartimento prevenzione veterinaria Nord Sardegna per la Asl di Sassari, parla semmai di “focolai” con manifestazioni non gravi. «Ventitré tra il Goceano, Ittiri, Thiesi e Alghero, di cui 15 con sintomatologia», svela.

Campanello d’allarme

Subito sono scattate le azioni preventive. «Dal 2000 siamo interessati da picchi epidemici e anche quest’anno, alle prime avvisaglie, – prosegue Sgarangella - abbiamo inviato un sms a tutti gli allevatori». Migliaia di messaggi sono arrivati sui telefonini di titolari di aziende zootecniche, richiamati a utilizzare i prodotti repellenti sugli animali e a eseguire un risanamento igienico-sanitario nei loro allevamenti, evitando ristagni d’acqua e allontanando i cumuli di letame. Resta fondamentale il ricorso alla vaccinazione, anche in forma volontaria, mentre la Asl e l’Istituto zooprofilattico tengono sotto controllo la situazione con la sorveglianza sierologica per individuare la circolazione del virus analizzandone il sierotipo, «stando attenti se ne dovesse arrivare uno nuovo», aggiunge il direttore del Dipartimento prevenzione veterinaria della Asl, ricordando che esistono ben 27 sierotipi e che il vaccino offre la copertura solo per uno.Nel Nord Ovest sono stati già trattati oltre 32mila capi in 647 aziende.

Primi successi

«La vaccinazione ha dato risultati e nonostante ci sia in circolazione il sierotipo 4 non c’è epidemia, grazie all’immunità creatasi negli anni precedenti». Anche la sintomatologia nei capi infetti non sarebbe grave come in passato, quando la Lingua blu causò gravissimi danni nella zona del Goceano e a Ittiri. «I cambiamenti climatici, il prolungarsi del clima temperato, sono fattori di rischio – avverte Sgarangella – specialmente per quelle malattie prima confinate nel Continente africano e ora arrivate anche qui da noi».

