Allevatore perde 253mila euro 

Dovrà restituire all’ex Azienda per la Tutela della Salute oltre 253mila dei 302.545 euro ricevuti nel 2018 come indennizzo per aver abbattuto il suo intero allevamento di capre in località Gennaventosa, a Fonni, quando tre bestie erano risultate positive alla Est, l’Encefalite spongiforme trasmissibile, comunemente conosciuta come “Scrapie”. Una doccia fredda per un allevatore fonnese che si era visto dare ragione dal Tar della Sardegna, ma che ora ora deve fare i conti con il Consiglio di Stato che ha ribaltato la sentenza.

Le capre abbattute

Scoperto il focolaio, il Comune e le autorità sanitarie avevano intimato all’allevatore di uccidere i 36 capi che erano entrati in contatto col virus. Poi l’ordine era stato esteso all’interno allevamento: 426 capre in tutto. Alla fine, però, l’allevatore aveva macellato anche i capretti nati durante il focolaio, arrivando a sterminare 925 bestie. I capretti, però, sarebbero stati abbattuti una volta raggiunti i tre mesi di vita, dunque quando avevano già un valore di mercato che per la norma risultava indennizzabile. Sotto quell’età non erano previsti risarcimenti in denaro.

La richiesta

Nell’agosto 2019, però, il Dipartimento di Sanità Animale di Nuoro aveva comunicato la decisione di riesaminare e rettificare la stima dell’indennizzo, contestando proprio l’abbattimento dei capretti più piccoli. «La normativa», contestava l’Ats, «prevede l’abbattimento e distruzione completa degli animali suscettibili, eccettuati gli agnelli e i capretti di età inferiore a tre mesi». Insomma, per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria della Ats, l’ordine di macellazione obbligatoria riguardava solo gli animali adulti, dunque l’indennizzo definitivo sarebbe dovuto essere di 48.572 euro, con l’obbligo di restituzione dei 253.973 euro già ricevuti in precedenza.

Il contenzioso

Contro il provvedimento ha presentato ricorso l’allevatore. Il Tar Sardegna gli ha dato ragione, stabilendo che l’ordine di abbattimento sarebbe stato poco chiaro e che avrebbe dunque indotto in errore il titolare dell’azienda. Ora, però, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione, accogliendo la tesi dell’ex Ats con i legali Carlo Diana e Salvatore Miscali. Tra le contestazioni mosse dall’azienda sanitaria – rimaste sullo sfondo – c’era il fatto che tutti i capretti nati in corso di focolaio fossero stati macellati dopo aver compiuto i tre mesi (ovvero proprio quando potevano essere indennizzati), e che fossero stati registrati in banca dati tutti assieme: 169 nati il 19 settembre e 426 il 22 dicembre 2018. Il Consiglio di Stato ha ammesso che l’allevatore abbia ricevuto dall’Amministrazione l’ordine di abbattere i caprini «a prescindere dall’età», dunque tutti quelli dell’allevamento, ma di averlo fatto in ritardo di un giorno, rispetto alla facoltà di macellazione libera che non prevedeva indennizzo. Insomma, avrebbe scelto lui di ritardare: dunque niente risarcimento per i capretti.

