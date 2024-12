Allevatore incornato da un toro 

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne di Domusnovas. Un allevatore, dopo essere stato caricato da un toro, è finito in ospedale in codice rosso.

L’episodio è accaduto in un’azienda che alleva vacche da latte nella località Aremitza. Uno dei dipendenti, Egidio Murtinu, 66enne di Vallermosa, stava accudendo gli animali, ma all’improvviso si è accorto che un toro stava cercando di caricarlo. Ha cercato di schivare l’animale, ma non ce l’ha fatta. L’impatto è stato particolarmente duro e l’uomo ha riportato alcune ferite. È comunque riuscito a chiedere aiuto e i soccorsi sono stati immediati. Sono stati i colleghi a chiamare il 118. Da Iglesias è arrivata l’ambulanza Mike 70 della Asl. C’erano anche i volontari dell’Avad di Domusnovas e i carabinieri. Dopo le prime cura Egidio Murtinu, è stato portato all’interno dell’ambulanza che ha raggiunto l’ospedale Brotzu di Cagliari. I medici hanno assegnato un codice rosso.

Una volta arrivato nel capoluogo l’allevatore è stato sottoposto ad alcune visite. Stando a quanto accertato dai medici non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ha riportato una frattura scomposta a tibia e perone. Resta ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Egidio Murtinu è un allevatore di grande esperienza. Lavora da tempo in campagna. Questa volta però qualcosa è andato storto ed stato caricato da un toro da 10 quintali.

RIPRODUZIONE RISERVATA