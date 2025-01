Allevatore ferito in un agguato 

Diverse fucilate sul parabrezza, a distanza ravvicinata, colpi d’arma da fuoco esplosi per uccidere. Peppino Fadda, 83 anni, allevatore e venditore ambulante di formaggi e salumi, ha iniziato il 2025 in questo modo. Nel primissimo pomeriggio di ieri è stato raggiunto al viso e al petto dai proiettili mentre si trovava alla guida della sua Renault Capture. L’uomo probabilmente stava facendo manovra nei pressi del bivio della frazione padrese di Su Tirialzu, poco lontano dalla sua abitazione, ed è stato colpito in pieno dalle fucilate. Chi ha sparato si è dileguato immediatamente, alcune persone che si trovavano sulla Sp 24 (la Provinciale che collega Padru con Alà) hanno dato l’allarme e a Su Tirialzu sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Olbia e il personale del 118. I medici hanno prestato i primi soccorsi ed è stato disposto l’intervento dell’Elisoccorso. L’anziano commerciante è stato trasportato in elicottero nell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Colpito al volto

Le sue condizioni sono molto gravi, ma il quadro clinico ieri sera era stazionario. Il paziente è stato sottoposto a un intervento chirurgico. I proiettili lo hanno raggiunto al viso, in particolare bocca e mento, alla parte superiore del petto e a un braccio. Stando ai primi rilievi dei Carabinieri la persona che ha sparato ha utilizzato cartucce caricate a pallini, ma i fori sul parabrezza della Captur della vittima fanno pensare a dei pallettoni. Il responsabile dell’agguato potrebbe anche avere sparato a distanza ravvicinata.

Un litigio in strada?

La Procura di Sassari ha aperto una indagine per tentato omicidio. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno subito effettuato i rilievi sulla Sp 24 e nell’abitacolo della Renault Capture della vittima. La ricostruzione dell’aggressione è ancora in corso, non si può escludere che Peppino Fadda abbia visto la persona che ha cercato di ucciderlo e tra le ipotesi di lavoro per gli investigatori dell’Arma c’è anche quella di un litigio, un alterco concluso con le fucilate esplose contro l’auto di Fadda. Se fosse confermata questa ricostruzione, non può essere escluso neanche che la vittima conosca il suo aggressore. Ovviamente resta in piedi anche l’ipotesi dell’agguato con le fucilate da bordo strada. I Carabinieri ieri sera hanno sentito diverse persone a Padru e nella zona di Su Tirialzu. Le indagini saranno facilitate dalle dichiarazioni dell’allevatore e commerciante padrese.

Peppineddu e George

Peppino Fadda, per tutti tiu Peppineddu, è molto conosciuto per la sua attività di venditore ambulante di formaggio. È finito nei siti online dei media di tutto il mondo nel 2018, quando George Clooney (che si trovava a Olbia per la serie Catch-22) acquistò da lui diverse decine di chili di pecorino.

