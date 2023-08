Allevatore crivellato nel centro di Orune: bar sotto sequestro 

Lo sgomento a Orune ha la voce del silenzio. L’omicidio di Luca Goddi, in pieno giorno, macchia di sangue la festa di Su Cossolu e ferisce l’intera comunità. Il palco ieri resta muto mentre 4 parole compaiono nella serranda del bar. Lì davanti l’allevatore di 47 anni venerdì pomeriggio è caduto sotto i colpi di pistola dei killer: “Locale sottoposto a sequestro penale”. Le indagini coordinate dal pm Ireno Satta partono da qui, dai bicchieri pieni di birra all’esterno, dal materiale raccolto dai carabinieri del Nucleo investigativo di Nuoro e dalle immagini riprese dalle telecamere vicine. Potrebbero svelare se non i volti almeno i passi dei killer, forse due, forse giunti a piedi, senz’altro decisi a scaricare a bruciapelo odio e piombo contro l’uomo seduto al volante della Golf blu.

L’agguato

Luca Goddi da tempo aveva lasciato Orune per vivere assieme al figlio a Tanaunella, frazione di Budoni. Venerdì mattina è tornato come una moltitudine di compaesani per dare l’addio a un amico cinquantenne. La sua presenza non è sfuggita a chi covava tanto odio che potrebbe avere colto l’occasione per regolare vecchi conti rimasti sospesi: l’arma utilizzata, ovvero la pistola anziché il fucile, potrebbe indurre verso questa ipotesi, cioè quella di un omicidio deciso in fretta, sebbene maturato da una vendetta profonda.

Gli spostamenti

Gli investigatori cercano di ricostruire la rete dei rapporti e gli ultimi movimenti della vittima che, per esempio, il giorno prima si trovava in Ogliastra, a Villagrande. Tentano di capire se nelle ore trascorse a Orune, dove si faceva vedere poco, abbia avuto diverbi. Oppure se, come sembra più probabile, la trappola di morte abbia altre dinamiche, legate a ruggini mai sopite. Per questo i carabinieri di Orune e della compagnia di Bitti, con i colleghi del comando provinciale di Nuoro, riprendono in mano vecchi fascicoli dove ricorreva il nome di Luca Goddi: da una rapina a un portavalori in Toscana a furti, ricettazione, armi, al colpo in banca a Monti.

Il dolore

«La comunità è molto dispiaciuta e come amministrazione ci stringiamo ai familiari colpiti dalla terribile tragedia», dice la sindaca Giovanna Porcu. Venerdì pomeriggio, quando gli spari risuonano in piazza del Mercato, si precipita lì. Gli appuntamenti in programma vengono annullati. Anche ieri è giornata di silenzio. «Orune, non ci sono più parole», commenta sui social l’assessora Giuliana Pittalis. Il dolore fluisce nella poesia in limba di Dina Montesu, omaggio d’affetto per la vittima e supplica accorata alla pacificazione: «Puite non si inin custas gherras chi vatun solu mannas cuntierras? Madonna Santa tue chi podes tantu illumina sas mentes toca coros allevia custas penas dae consolos anche chi inat totu custu prantu». La preghiera è rivolta alla Madonna di Su Cossolu che Orune onorerà, sebbene piegata dal dolore. Ieri sera in Cattedrale a Nuoro il pensiero del vescovo Antonello Mura: «Incredibile come si possa trovare la morte improvvisamente, per motivi non di malattia, ma di violenza. Chiediamo al Signore di pregare e cercare sino in fondo le cause di tanta violenza. La fede non rimane indifferente». L’autopsia sul corpo di Luca Goddi forse martedì nell’ospedale San Francesco.

