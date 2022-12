Allevatore aggredito, fermato un 40enne 

Alle 17.20 è squillato il telefono alla centrale operativa del 118 di Sassari da dove hanno coordinato l’intervento dell’ambulanza. Il sole era già tramontato quando l’equipe di volontari è arrivata nella zona di San Pietro e ha prestato le prime cure a Meloni, cosciente ma visibilmente sotto shock per l’aggressione. Una volta portato al Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede in codice rosso, il ferito è stato sottoposto a tutti gli accertamenti.

L'intervento del personale dell’Arma è delle 17.15 di ieri, nella zona di San Pietro, l’area industriale del paese. Una volta sul posto i carabinieri hanno trovato in strada Gianfranco Meloni, dolorante per le percosse ricevute. La vittima ha poi riferito di essere stato picchiato da un suo compaesano.

Sono in corso le indagini dei militari per capire come effettivamente siano andati i fatti e accertare ogni elemento, che potrà tornare utile al magistrato che già ieri sera ha aperto un fascicolo d’indagine.

Prima la lite, poi l’aggressione. A rimanere ferito è stato un uomo di 62 anni di Tertenia, poi trasportato all’ospedale di Lanusei. Si tratta dell’allevatore Gianfranco Meloni. La violenza si è consumata nella zona industriale, ieri pomeriggio. I carabinieri della compagnia di Jerzu hanno fermato il presunto aggressore, un allevatore del paese di vent’anni più piccolo della vittima.

La violenza

Le indagini

Per i carabinieri della compagnia di Jerzu è stata una serata di lavoro straordinario. Intervenuti sul luogo in cui è avvenuta l’aggressione, dapprima hanno verificato le condizioni del ferito e una volta che era stato assicurato al personale sanitario, hanno avviato le indagini per capire innanzitutto come si siano svolti i fatti e poi per risalire al movente che potrebbe aver generato la violenza.

I militari dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lanusei, cui è stata trasmessa una prima informativa, stanno setacciando la zona per individuare sistemi di videosorveglianza per verificare tutti gli spostamenti e i passaggi nell’ora del fatto. La posizione del presunto aggressore è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria che attende gli esiti dei controlli medici prima di formulare ipotesi.

