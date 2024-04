Allevamento, oltre 130 capi in mostra 

Ben 135 capi selezionati provenienti da 20 aziende zootecniche, di cui 18 situate di Arborea, una a Sanluri e una a Terralba, popoleranno i box delle stalle, mostrando una crescita rispetto agli anni precedenti. La 40esima mostra regionale dei bovini di razza frisona italiana, organizzata dall'Associazione regionale allevatori, in collaborazione con l'agenzia Agris e l'assessorato regionale all'Agricoltura, si prepara a stabilire nuovi record di partecipazione e qualità: appuntamento sabato e domenica prossimi. Parallelamente si terrà la mostra fotografica “40 anni in 40 foto - La Fiera agricola di Arborea e le sue origini”, che rappresenta un omaggio al territorio e agli allevatori locali. Inoltre, la 39esima mostra-mercato delle macchine e componenti per l'agricoltura ha registrato un aumento considerevole: quest'anno ci saranno oltre 120 unità espositive, confermando l'interesse crescente per questo settore.

Numeri in crescita

«La Fiera dell’Agricoltura 2024 raccoglie numerose adesioni -afferma la sindaca Manuela Pintus - Nonostante una situazione meteoclimatica che da mesi mostra temperature molto più elevate rispetto alla norma anche nel corso della sagra sarà possibile degustare le fragole dei coltivatori locali, con oltre 5mila plateau disponibili. Sono in aumento anche gli espositori che fanno registrare una presenza ben nutrita, con circa 30 unità in più. Questi numeri mostrano che il territorio e tutti gli attori principali del settore agricolo, zootecnico e dell’ortofrutta, nonostante le difficoltà crescenti legate alle crisi internazionali, crede nelle attività che lo caratterizzano da sempre e che saranno poste in vetrina con orgoglio anche nel corso di questa rassegna». Un appuntamento definito importante dal presidente della 3A Remigio Sequi: «L’evento registrerà sicuramente una presenza massiccia e sarà un’ottima vetrina. Il momento che il settore sta affrontando non è facile ma i nostri soci garantiscono tutto l’impegno necessario per superare le difficoltà».

L’impegno

Infine domenica l'evento sarà arricchito dalla 36esima Sagra delle fragole, dalla 21esima Fiera regionale dell'orto florovivaismo e dalla possibilità di degustare prodotti locali. Grazie all’impegno congiunto di Pro Loco, Comune e dei volontari coinvolti, i servizi e l'accoglienza saranno garantiti. «Uno sforzo e un impegno – sottolinea il presidente della Pro Loco Paolo Sanneris - che consente di migliorare i livelli dei servizi e dell'accoglienza, anche attraverso l'allestimento di parcheggi sulla strada 19 est, disciplina del traffico e pannelli indicatori corredati di Qr code».

