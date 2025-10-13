Allevamento intensivo di suini, preoccupazione nella borgata di Caniga 

Timori nella borgata di Caniga-San Giorgio per la presunta realizzazione di un allevamento intensivo per suini, con una capacità produttiva stimata di 2mila capi. È il consigliere comunale di Forza Italia Vanni Azzena a presentare un’interrogazione al sindaco e alla giunta per far luce sulla vicenda. Tra le criticità che l’azzurro chiede di valutare sono l’inquinamento atmosferico, il potenziale rischio sanitario e la svalutazione dal punto di vista urbanistico dell’intera zona. Nel dispositivo si domanda poi se il Comune abbia preparato un studio di impatto sanitario dell’impianto e quali misure siano state prese per prevenire una possibile contaminazione delle acque sotterranee. Ma l’istanza coinvolge anche l’Asl affinché garantisca “il rigoroso rispetto delle distanze minime e dei livelli di accettabilità olfattiva”. Qualche anno fa, nello stesso stabilimento, si allevavano polli con conseguenze sgradevoli per i residenti vicini, anche a distanza di 2km. (e.fl.)

