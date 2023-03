Allevamento bovino, a Bolotana è nata “Boes” 

Insieme per combattere l’inerzia politica di fronte a un grave problema che rischia di uccidere le aziende agricole nell’Isola. La sede è stata stabilita a Bolotana, ma sarà operativa in Sardegna, con l’apertura di uffici in altre località. La prima assemblea si è svolta ieri mattina nel padiglione Tamuli, nelle ex caserme Mura,: è nata “Boes, Liberi Imprenditori di Sardegna”, la rappresentazione unitaria di imprenditori agricoli e allevatori di bovini di diverse razze e tipologie nell’Isola.

Alla guida dell’associazione è stata eletta Emanuela Cafulli Marzano, imprenditrice che opera in Gallura. Vice presidente Pier Francesco De Candia, allevatore di Calangianus, segretaria Giulia Nieddu, di Nuoro, tesoriere Sergio Sulas, di Bolotana. Nel cda sono stati nominati Antonio Obinu di Scano Montiferro, Alberto Stochino di Arzana, Alessandro Taras di Ozieri, Francesco Lepori di Trinità d'Agultu e Vignola.

L’associazione promuove la visibilità e il riconoscimento dell’allevamento bovino in Sardegna in ogni sua forma. «Abbiamo costituito Boes perché vogliamo interloquire con la Regione, per dire quali sono i nostri problemi e per far capire la realtà vera - dice la presidente, Emanuela Cafulli Marzano - in Sardegna non esiste una struttura per l’ingrasso dei bovini, in modo che possano crescere in un ambiente sano e che possano formare la giusta muscolatura. Con la situazione attuale non possiamo vendere a prezzo giusto, perché i vitelli mangiano e non possiamo spendere un patrimonio per poi non venderli. L’allevatore è costretto a tenersi in azienda il bestiame perché le malattie impediscono la vendita, con spese incalcolabili e costi pesanti che ricadono sull’allevatore. I centri di ingrasso non possiamo farli in Sardegna, perché non esiste l’alimentazione giusta e non abbiamo l’irrigazione per produrla».

Poi ci sono le malattie che bloccano le attività, con la Blue Tongue, che sta portando la filiera bovina al collasso. Che fare? «Da soli e in ordine sparso siamo impotenti - dice Emanuela Cafulli Marzano - siamo quindi costretti a tutelarci e abbiamo costituito Boes. Vogliamo l’aiuto della Regione, non ristori né elemosine, ma interventi importanti, con nuovi servizi. Con Boes vogliamo risolvere i problemi e non rinviarli».

