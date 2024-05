Allevamenti e Consorzi di bonifica, sostegni in arrivo 

La Giunta regionale interviene a sostegno delle aziende attive nell’allevamento di bovini e ovini e dei Consorzi di bonifica. Nell’ultima seduta dell’esecutivo sono state adottate tre delibere su proposta di Gian Franco Satta, titolare della delega all’agricoltura nella Giunta guidata da Alessandra Todde. L’esponente dei Progressisti ha riassunto lo spirito dei provvedimenti: «Diamo risposte all’esigenza di un cambio di passo deciso e determinato nell’approccio alle problematiche di settore. Un cambiamento che deve passare per provvedimenti a sostegno di categorie come quella degli allevatori». Ai Consorzi di bonifica andranno trentadue milioni di euro: saranno coperti al 100% gli importi necessari per garantire le attività nel 2024. Finanziate anche le spese per far fronte all’acquisto di energia elettrica.

Sul fronte del sostegno all’allevamento si punta sull’acquisto di nuovo bestiame. La nota diffusa dalla Regione ha riassunto il perimetro dell’intervento che sarà gestito a livello operativo da Laore: «La soglia minima degli aiuti agli allevatori ovini che intendono acquistare soggetti maschi riproduttori ovini (razza nera di Arbus e pecora di razza sarda) è di 20 capi femmine (nera di Arbus) e di 40 capi femmine (razza sarda). L’importo del contributo è pari al 40% della spesa ammissibile e arriva al 50% per i giovani agricoltori e beneficiari i cui allevamenti siano localizzati nelle zone montane e svantaggiate.

Per i giovani agricoltori che acquistano da allevamenti sardi il contributo è del 75%». Logiche simili anche per il sostegno dell’allevamento bovino: premiato chi deciderà di acquistare da aziende sarde. Tra le razze oggetto di intervento figurano la Sarda, la Sardo-Modicana, la Sardo-Bruna, la Blonde D’Aquitaine, e la Aberdeen-Angus.

