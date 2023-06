Allevamenti d’eccellenza anti-peste 

La zona rossa c’è e rimane, però i produttori suinicoli del Gennargentu non si arrendono alla peste suina africana. A Desulo, numerosi allevatori sono pronti al nuovo allevamento in regime di pascolo semibrado controllato, altrettanti già da anni adoperano l’uso professionale. E qualcuno aspira anche ad avere un marchio registrato e a una filiera certificata per poter vendere un prodotto che permetta loro di superare le restrizioni dovute al vecchio regime di contrasto alla diffusione della peste suina.

I produttori

Fatima Todde, 34 anni, una laurea in tecnologie alimentari e tanta passione per il mondo rurale, è senza dubbio fra i pionieri con un allevamento in località “Proceli” dal 2015. «Insieme a miei cari – racconta la giovane imprenditrice – gestiamo un caseificio e un’azienda agricola. Sono soddisfatta di aver sposato questa misura. Possiedo una decina di fattrici, da cui ricavo dei maialetti da latte, destinati ai privati dopo la regolare macellazione». Per Todde l’importanza sta nella sinergia e nell’unione fra allevatori: «Ritengo opportuno si debba lavorare a una filiera certificata che unisca tutti i produttori zonali. Si metterebbero in rete le nostre eccellenze dandole il giusto valore».

Anche Raffaele Gioi (34) è tra coloro che dal 2018 ha sposato il nuovo progetto. Ogni giorno, raggiunge “Monte Cresia”, dove ha sede l’azienda multifunzionale di famiglia: ai bovini, caprini ed equini, si aggiunge l’allevamento suinicolo di tre ettari. Un’eccellenza di cui è orgoglioso. «I sacrifici sono tanti – spiega – ma l’amore per gli animali e il mestiere è tanto. Dai 12 maiali di grossa taglia in recinto, ricavo la vendita di carne e prosciutti per uso familiare. Ambisco, però, a creare un marchio per vendere una nicchia certificata». Prosegue, Gioi: «Abbiamo un patrimonio immenso e la qualità del prodotto è unica. Non solo per l’alimentazione degli animali, ma anche per l’ambiente che ci circonda».

L’ingegnere allevatore

C’è anche chi si impegna nel tempo libero, come Ivan Peddio, ingegnere 42enne, con un allevamento in località “Melanìa” dal 2017. Tutt’oggi è fiero della scelta lungimirante fatta. «Il suino è parte della nostra tradizione – spiega, orgoglioso – ho creato una struttura professionale di tre ettari per valorizzare il prodotto. Tutto è recintato secondo normativa, senza nessun contatto esterno per i miei venti maiali». Una razza sarda potenziata quella di Peddio, attrezzatosi con un cortile chiuso oltre un metro e lettiere pulite, cambiate frequentemente. Valore aggiunto, la garanzia dell’acqua pura per il branco, alimentato dagli elementi del bosco e cereali aggiunti all’occorrenza. «Per me è un hobby – aggiunge – essendo assorbito dalla mia professione, riesco a dedicarci un’ora al giorno e mezza giornata nel fine settimana». E ancora: «Ottengo pochissimi prosciutti esclusivamente per casa. Il segreto per carni e salumi, non è solo nell’alimentazione ma anche in un territorio sano e incontaminato».

Il Comune

Soddisfatto il sindaco Gian Cristian Melis: «Le novità annunciate dalla Regione possono rappresentare la chiave di volta per gli allevamenti suinicoli. Auspico che i produttori dei nostri paesi siano in grado di recepirle e portare avanti un discorso di legalità e qualità garantita delle produzioni».

Dal cuore dell’Isola, segnali di un fronte comune nella lotta alla peste. Al timone, lo spirito d’iniziativa dei porcari di Desulo, che hanno la voglia di costruire un futuro d’eccellenza.

