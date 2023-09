All’Europeo l’Italia inizia con il piede giusto 

Alghero. Buona la prima per l’Italia, che batte 5-2 la Grecia all’esordio nel girone A dell’Euro Beach Soccer League 2023, i campionati d’Europa per Nazionali che hanno preso il via ieri ad Alghero sulla spiaggia del Lido San Giovanni. Gli Azzurri hanno messo subito in chiaro le cose con la rovesciata di Giordani al 9’, il penalty trasformato da Genovali al 10’ e l’acrobazia di capitan Zurlo al 12’ per il 3-0 al primo riposo. Mikelitos, ancora in rovesciata, riapre la sfida al 17’, ma al 23’ Bertacca serve Remedi per il diagonale del 4-1. Il tiro libero di Mikelitos vale il 4-2 al 31’ ma al 34’, sempre da piazzato, Remedi fissa il 5-2. Nell’altro match del girone la Bielorussia schianta 9-1 la Moldavia, oggi avversaria dell’Italia (alle 18).

Gli altri risultati

Nel Girone B la Svizzera supera nettamente la Romania per 8-3, mentre dopo il 5-5 dei tempi regolamentari sono i rigori a dare la vittoria all’Azerbaijan sulla Turchia. Nel gruppo C da registrare il 10-4 del Portogallo sulla Danimarca, mentre l’Estonia ha la meglio per 5-4 sulla Francia ai supplementari. Nel D, Spagna-Germania 6-1.

Va al femminile

Inizia oggi l’Europeo femminile. Si apre alle 12,45 con Portogallo-Olanda. Poi alle 16,45 due partite in contemporanea (da oggi si gioca su due campi a partire dalle 9): Spagna-Polonia e l’esordio della Nazionale italiana contro la Svezia.



