All’European Cup trionfo di Dalu Ora Golfo Aranci  

Il successo nell’European Aquatics Cup 2025 e la convocazione per la tappa conclusiva di Coppa del Mondo, a Golfo Aranci: sono giorni speciali per Fabio Dalu, uno dei migliori nuotatori italiani in acque libere. Sabato a Razanac, in Croazia, il cagliaritano ha conquistato la classifica generale del circuito europeo. E dire che per il 25enne esperino dell’Esercito la stagione non era partita benissimo, con un nono posto a Cipro. Poi, però, il secondo a Setubal, il quarto a Parigi, in un affluente della Senna («Credo che abbiamo rischiato, c’erano perfino le alghe. Qualità dell’acqua “olimpica” ma senza correnti», racconta), quindi il quarto a Barcellona e il quinto in Croazia per tenere a distanza l’azzurro Andrea Filatelli e conquistare il circuito: «Ci puntavo», continua Dalu, «dopo Setubal ho iniziato a crederci perché ero prima in classifica e ho chiesto di poterle fare ed è andata bene. Si nuota sempre sui 10 chilometri, perciò sulla mia distanza preferita e in più è la distanza olimpica e ti allenai sempre con quel sogno in testa». Un sogno che adesso si chiama Los Angeles 2028. Intanto però fra pochi giorni si nuota in Sardegna, a Golfo Aranci (10-11 ottobre): «Per me, da sardo, questa di Coppa del Mondo è la tappa clou: giochiamo in casa e dobbiamo difendere il territorio. Queste due gare erano per fare il pieno di fiducia e mi sento molto “confident” per la gara. Non voglio dire niente, darò il massimo, non voglio rimpianti», promette il cagliaritano, laureato in matematica finanziaria alla Ohio State University di Columbus e con in tasca un Master in Analisi dei dati («Ora vivo il momento e sono concentrato sul nuoto, ma continuerò gli studi», dice).

Due cavalieri

Con lui ci sarà l’altro cagliaritano, Marcello Guidi: «Io e Marcello ci conosciamo da piccoli, abbiamo un rapporto bellissimo, gareggiare con lui è un piacere, non soffro la competizione e mi sprona a fare di più. Ci saranno due cavalieri cagliaritani a Golfo Aranci», proclama Dalu che è tesserrato per due società: «Ringrazio l’Esercito che dal 2022 mi supporta in tutto ma ringrazio anche l’Esperia che è come se fosse la mia famiglia perché ci sono cresciuto e poi c’è Marco Cara che mi ha sempre allenato, a parte quando ero in America e l’anno scorso quando ero a Ostia nel gruppo di Fabrizio Antonelli . Quella è stata una importante esperienza di crescita e sono grato a lui».

RIPRODUZIONE RISERVATA