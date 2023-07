All’Europeade del folklore anche i piccoli del Santa Sofia 

Piccoli paladini delle tradizioni culturali esportano danze e colori in Germania. Il minifolk Santa Sofia di Tertenia, guidato dalla responsabile Gabriella Loi, ha preso parte per la prima volta all’Europeade del folklore, manifestazione che si è svolta a Gotha con la partecipazione di 200 gruppi e quasi 5.000 figuranti da tutta Europa. Cinque giorni di balli, canti e musiche tradizionali per un momento di confronto e socialità tra appassionati del folk. Da Tertenia, oltre ai bambini del minifolk, erano presenti alla rassegna internazionale anche le coppie adulte del gruppo folk che hanno tenuto alta la bandiera sarda nel nome del patrimonio di cultura folkloristica tradizionale. Oggi il rientro. ( ro. se. )

