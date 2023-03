«All’Eurallumina si rischia il licenziamento collettivo» 

«Il presidente Solinas ci convochi per spiegarci qual è il progetto della Regione per l’approvigionamento del gas. Senza una soluzione andiamo incontro al licenziamento collettivo».

Il grido d’allarme dei lavoratori Eurallumina risuona forte e chiaro da Portovesme: al momento un centinaio di lavoratori ogni giorno varca i cancelli della fabbrica e timbra il cartellino, dopo maggio potrebbero essere tutti a casa se non arriveranno novità nella vertenza che sta per compiere 14 anni. «Dopo il rinvio del Consiglio di Stato a novembre, è sempre più necessario che il presidente della Regione ci spieghi quale soluzione ha in mente per l’arrivo del gas dopo aver impugnato il Dpcm - dice Enrico Pulisci, delegato Filctem Cgil nella rsa - altrimenti considereremo la Regione responsabile del licenziamento collettivo che potrebbe concretizzarsi». I 200 lavoratori sono in allarme, sanno che il tempo a disposizione sta per scadere. «È urgente una convocazione da parte della Regione - dice Simone Zucca, delegato Femca Cisl nella rsa - abbiamo bisogno di sapere cosa propone dopo aver impugnato il Decreto che avrebbe consentito la metanizzazione della Sardegna. Senza dimenticare i ritardi sul Paur e sulla firma dell’Addendum con il Governo». L’azionista ha già annunciato che tra maggio e giugno potrebbero arrivare i licenziamenti, con la cancellazione del progetto di investimenti per circa 300 milioni di euro.«C’è molta preoccupazione, siamo pronti alla mobilitazione - dice Davide Boi, delegato Uiltec nella rsa - il confronto non può attendere». (a. pa.)

