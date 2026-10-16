All’Esperia servono punti In B anche Sennori in casa 

Ha bisogno di tornare alla vittoria l’Esperia Cagliari, che questo pomeriggio (palla a due alle 18) riceve la visita dell’Invalves Nerviano nel quarto turno di Serie B Interregionale.

Dopo la sconfitta con rimpianti di Varese, i rossoblù vogliono una reazione immediata per non perdere contatto dalle posizioni di testa. «Questa sfida ha un valore enorme, prima di tutto dal punto di vista emotivo», mette in chiaro il capitano Daniele Locci, «dobbiamo riscattarci subito davanti al nostro pubblico per invertire la rotta. Nerviano è una squadra solida, ben organizzata. Dovremo imporre il nostro ritmo, controllare i rimbalzi e difendere con molta più aggressività».

Scende in campo domani (17) Sennori, attesa dalla trasferta di Gallarate. Anche i “Tauri” di coach Longano vanno a caccia di una riscossa dopo il severo -43 incassato domenica scorsa contro Oleggio.

Serie A2 femminile

Sfide complicate all’orizzonte per le formazioni sarde impegnate in A2 Femminile. Oggi (17) la Sardinia Rent Selargius ospita il Sanga Milano dell’ex Juhasz, tra le principali candidate per la promozione.

Sull’onda dell’entusiasmo per il primo successo ottenuto a spese di Vicenza, la Sardegna Marmi Cagliari fa tappa a Villafranca di Verona per affrontare Alpo (18), mentre la Mercede Alghero scende in campo domani (16) al PalaManchia contro Matelica. Turno di riposo, infine, per il Cus Cagliari, che proverà ad approfittarne per recuperare le infortunate Bovenzi, Nasraoui e Koleva.

Serie C

Nel menù del terzo turno d’andata di C Unica ci sono ben tre derby. Il primo è in programma oggi (18) al PalAversano: in campo Calasetta e Carbonia. Alle 20, al PalaSimula di Sassari, si affrontano invece Sant’Orsola e Torres, mentre domani (19) a Monte Mixi spazio all’inedito Olimpia-Cus Cagliari. Completano il quadro, oggi, Dinamo-Porto Torres (17.30) e Nuoro-Antonianum (19). Domani anche Ferrini-Aurea (18.30).



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