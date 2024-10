All’Esperia non riesce il bis 

ESPERIA CAGLIARI 67

STELLA AZZURRA VT 72

Confelici Carni Cagliari : Manca, Cabriolu 5, Potì 13, Villani 2, Thiam 9, Picciau 10, Locci 12, Maresca 14, Pili, Sanna 2. Allenatore Manca

Stella Azzurra Viterbo : Di Croce ne, Moretti 7, Mavric 8, Bertini 3, Meroi 3, Visentin 6, Taurchini 2, Albenzi 4, Casanova 6, Begic 33. Allenatore Fanciullo

Parziali : 12-12; 32-33, 48-58



Sofferente in difesa e troppo discontinua nella metà campo offensiva: in B Interregionale la Confelici Carni Cagliari non dà seguito alla bella prova di Roma contro la San Paolo Ostiense e si presenta al pubblico di Monte Mixi con un ko al cospetto di una coriacea Stella Azzurra Viterbo (72-67).

Aspettando l’argentino Giordano, ancora ai box in attesa di trovare una condizione accettabile per il debutto, a coach Manca non è bastato il rientro di un positivo Potì (13 punti). Villani e soci hanno prestato troppo il fianco alle soluzioni perimetrali della formazione ospite, che grazie a un Begic in serata di grazia (33 punti con 7/10 dall’arco) ha saputo scavare il break nel terzo quarto per poi difenderlo fino alla fine. L’Esperia dovrà recuperare le energie in breve tempo e cercare riscatto già nella sfida infrasettimanale in programma mercoledì a Valmontone contro Palestrina: una delle trasferte più insidiose di tutto il campionato.

La cronaca

Il primo periodo è equilibrato e povero di canestri, poi Begic, a suon di triple, guida il primo allungo viterbese sul +8. Prima della pausa lunga, però, l’Esperia si rianima con Potì e Thiam e si riporta a contatto. Punto a punto anche in avvio di terza frazione, ma il solito Begic rompe ancora gli indugi e, sul suono della terza sirena, regala ai suoi le 10 lunghezze di vantaggio. I cagliaritani non demordono: Maresca guida un nuovo assalto (break di 7-0 per il -3) che infiamma il pubblico, ma non basta: nei secondi finali Viterbo recupera la lucidità e strappa i due punti.

I commenti

Coach Manca è deluso, ma dedica il giusto tributo agli avversari: «Sono stati bravi», ammette, «noi, invece, abbiamo concesso troppo. Sapevamo delle loro qualità nel tiro da fuori, e per questo avevamo preparato la gara con dei cambi sistematici sui blocchi per frenarli. Ma in campo siamo stati troppo molli nell’applicare questa direttiva. Quando si scherza troppo col fuoco, alla fine ci si brucia».



