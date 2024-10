all’esperia manca l’ultimo canestro 

Carver Roma 68

Esperia Cagliari 66

Carver Roma : Di Bello 13, Scianaro 6, Toti ne, Gheorghiu ne, Vitale 2, Lucarelli 12, Marti- no 17, Benincasa 18, Galli, Vitti, Pizziconi ne. Allenatore Tretta

Confelici Carni CA : Manca 7, Cabriolu 8, Giordano 8, Potì ne, Villani ne, Thiam 4, Picciau, Locci 11, Maresca 13, Pili 7, Sanna 8. Allenatore Manca

Parziali : 11-16; 35-29; 48-46



Prima sconfitta esterna per la Confelici Carni Cagliari, superata per 68-66 sul campo della Carver Roma nel quinto turno della B Interregionale. Senza Potì, i granata sono partiti molto bene, ma alla lunga hanno accusato troppi alti e bassi per portare a casa la terza vittoria consecutiva lontano da Monte Mixi. Impreciso, al debutto assoluto, il nuovo play Marco Giordano: gettato nella mischia a metà del terzo periodo, l’argentino ha spesso litigato col canestro (2/13 dal campo, sbagliando anche il tiro che avrebbe portato la sfida al supplementare). Tanto spazio per il giovane Simone Pili, volenteroso nei quasi 20 minuti sul parquet.

Inizia meglio l’Esperia, che scappa subito sul +10 sfoderando una difesa attenta e ottime percentuali dall’arco (14-4). Benincasa ha un notevole impatto in uscita dalla panchina per i padroni di casa, e con il suo lavoro vicino a canestro consente ai suoi di sorpassare in chiusura di primo periodo. Gli esperini soffrono al rientro in campo (anche -7), poi si lanciano in un’orgogliosa rimonta. Alla quale manca, però, il guizzo finale.



