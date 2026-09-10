All’Esperia il primo derby 

Esperia 70

Sennori 60

Esperia Cagliari : Sanna 8, N. Manca 15, Cabriolu 6, Potì, Porcu, Gallizzi 15, Locci 4, Corsi 2, Pacitto 2, De Gregori 13, Pili 5. Allenatore F. Manca

Klass Sennori : Musso 4, Puggio- ni 13, Fabris 10, Perino, Merella 5, Cabras 8, Sahud 6, Casu 7, Busi 3, Hlib 4. Allenatore Longano

Parziali : 21-13; 39-28; 63-41



Il primo derby stagionale dice Esperia. Al PalaPirastu, nell’amichevole che ha aperto la prima edizione della Sardinia Cup, i rossoblù si sono imposti per 70-60 sulla Klass Sennori, che come i cagliaritani prenderà parte alla prossima B Interregionale. La prima sgambata ha portato in dote segnali positivi per gli esperini, che hanno condotto per tutta la gara mostrando buoni sprazzi di gioco. Tra le indicazioni degne di nota c’è la qualità sul perimetro, dove le due fonti di gioco Gallizzi e Sanna hanno già mostrato un buon livello di intesa. Aspettando Carta, fermato da un problema alla schiena, l’Esperia ha potuto trarre anche i primi spunti dal pivot De Gregori, molto più portato dei suoi predecessori nel gioco spalle a canestro. Da rivedere, invece, la Klass, penalizzata dalle assenze di Biolchini, Fetah e Kamate. La “rivincita” è in programma domani alle 17 a Sassari nel Memorial Porqueddu.

La cronaca

Dopo due minuti e mezzo senza canestri, l’Esperia mette il turbo. Sanna e Gallizzi finalizzano e creano per De Gregori: il trio ispira un break di 8-0 che permette di volare anche sul +11. Sennori è protagonista di una buona fiammata nel secondo quarto. Le triple di Sahud e Busi riaprono tutto sul -3, ma l’Esperia riprende il controllo delle operazioni e lo mantiene saldamente nel secondo tempo.



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