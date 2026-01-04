all’Esperia è mancato il colpo di reni 

Carver Roma 57

EsperiA CAGLIARI 53

Carver Roma : Orman 3, Scianaro 8, Busca 6, Taflaj ne, Lucarelli 4, Martino 13, Maiolo, Galli ne, Pagnanelli 16, Converso 7. Allenatore Tretta

Confelici Carni CA : N. Manca 3, Cabriolu, Gelsi ne, Potì 24, Frattoni 4, Thiam 2, Picciau 4, Locci 7, Tocco, Pili, Morgillo 9. Allenatore F. Manca

Parziali : 14-15; 30-23; 38-36



Un’impresa solo sfiorata. Il 2026 dell’Esperia si apre con un ko più che onorevole in casa della Carver Cinecittà, che si conferma capolista incontrastata della B Interregionale (57-53).

In una gara caratterizzata da basse percentuali offensive da entrambe le parti, la prestazione superlativa di Potì (24 punti con 4/6 dall’arco) non è bastata ai rossoblù, che vedono interrompersi la serie di tre vittorie consecutive con cui avevano chiuso il 2025. Le indicazioni positive, però, non sono mancate per coach Federico Manca, che sta ritrovando l’identità difensiva dei suoi in attesa del rientro, si spera imminente, del faro Marco Giordano.

La cronaca

Dopo le prime schermaglie, la Carver prova ad allungare con la tripla di Orman per il +5. L’Esperia, però, reagisce e nel finale di primo periodo infila un parziale di 8-2 che la porta al comando (15-14). L’inerzia cambia presto padrone: in apertura di secondo quarto i capitolini costruiscono un contro break di 8-2 e allungano fino alle nove lunghezze con Martino. I cagliaritani limitano i danni prima dell’intervallo e risalgono nel secondo tempo: Frattoni non trova continuità al tiro (2/7), ma Potì è sul pezzo e guida i suoi fino al -2 al 30’ (38-36). La stessa ala salentina firma la parità in avvio di ultima frazione, poi Nicola Manca spaventa i padroni di casa con la tripla del sorpasso. L’Esperia si difende con le unghie e con i denti e resta avanti fino a tre minuti e mezzo dalla sirena, prima che la bomba di Scianaro riporti avanti la Carver. Potì pareggia subito, ma in un finale povero di canestri i romani sono leggermente più lucidi e, con i centri di Pagnanelli e Converso, blindano una vittoria sofferta. L’Esperia cercherà riscatto nel prossimo turno al PalaPirastu contro la Stella Ebk, seconda forza del torneo.



