VaiOnline
Serie B interregionale.
05 gennaio 2026 alle 00:03

all’Esperia è mancato il colpo di reni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Carver Roma 57

EsperiA CAGLIARI 53

Carver Roma : Orman 3, Scianaro 8, Busca 6, Taflaj ne, Lucarelli 4, Martino 13, Maiolo, Galli ne, Pagnanelli 16, Converso 7. Allenatore Tretta
Confelici Carni CA : N. Manca 3, Cabriolu, Gelsi ne, Potì 24, Frattoni 4, Thiam 2, Picciau 4, Locci 7, Tocco, Pili, Morgillo 9. Allenatore F. Manca
Parziali : 14-15; 30-23; 38-36


Un’impresa solo sfiorata. Il 2026 dell’Esperia si apre con un ko più che onorevole in casa della Carver Cinecittà, che si conferma capolista incontrastata della B Interregionale (57-53).
In una gara caratterizzata da basse percentuali offensive da entrambe le parti, la prestazione superlativa di Potì (24 punti con 4/6 dall’arco) non è bastata ai rossoblù, che vedono interrompersi la serie di tre vittorie consecutive con cui avevano chiuso il 2025. Le indicazioni positive, però, non sono mancate per coach Federico Manca, che sta ritrovando l’identità difensiva dei suoi in attesa del rientro, si spera imminente, del faro Marco Giordano.

La cronaca
Dopo le prime schermaglie, la Carver prova ad allungare con la tripla di Orman per il +5. L’Esperia, però, reagisce e nel finale di primo periodo infila un parziale di 8-2 che la porta al comando (15-14). L’inerzia cambia presto padrone: in apertura di secondo quarto i capitolini costruiscono un contro break di 8-2 e allungano fino alle nove lunghezze con Martino. I cagliaritani limitano i danni prima dell’intervallo e risalgono nel secondo tempo: Frattoni non trova continuità al tiro (2/7), ma Potì è sul pezzo e guida i suoi fino al -2 al 30’ (38-36). La stessa ala salentina firma la parità in avvio di ultima frazione, poi Nicola Manca spaventa i padroni di casa con la tripla del sorpasso. L’Esperia si difende con le unghie e con i denti e resta avanti fino a tre minuti e mezzo dalla sirena, prima che la bomba di Scianaro riporti avanti la Carver. Potì pareggia subito, ma in un finale povero di canestri i romani sono leggermente più lucidi e, con i centri di Pagnanelli e Converso, blindano una vittoria sofferta. L’Esperia cercherà riscatto nel prossimo turno al PalaPirastu contro la Stella Ebk, seconda forza del torneo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta attende la decisione del Tar su Sensi

Nomine nelle Asl, manager dalla penisola per Cagliari e Sassari

Al Pd le due aziende più importanti Scontenti M5S e Uniti con Todde 
Contu (Fimmg): ancora bloccati gli incentivi per le zone disagiate, lo stallo provoca danni pesanti

Medici di base, inizio d’anno terribile

Decine di camici bianchi vanno in pensione, sempre più paesi scoperti 
Cristina Cossu
Napoli

«Si è avvicinato e ha sparato due volte»

L’agguato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari: parla il padre 
Catania

Sevizia il figlioletto con un mestolo

Lo percuote e lo umilia. Arrestato dopo che il video diventa virale sui social 
Crans-Montana

I corpi dei 5 ragazzi tornano in Italia «Tragedia evitabile»

Il rimpatrio su un volo di Stato Hanno un nome tutte le 40 vittime 