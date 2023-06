All’esordio ad agosto erano solo 6.305 

Dai 6.305 dell’esordio ufficiale, il 5 agosto in Coppa Italia contro il Perugia, al terzo tutto esaurito di fila in tre partite dei playoff. Il Cagliari ha riconquistato il suo pubblico, a un anno dalla retrocessione ma pure a meno di cento giorni dai fischi all’intervallo (sotto 0-1) che tanto avevano fatto arrabbiare l’allenatore Claudio Ranieri il 10 marzo con l’Ascoli.

Le partite

Domani ultima partita in casa di un’annata iniziata oltre dieci mesi fa, che si completa con la gara numero 23 alla Unipol Domus: 19 nel corso della regular season, 3 nei playoff e 1 in Coppa Italia. Al debutto contro il Perugia, di venerdì pomeriggio con un caldo terrificante, erano aperti solo Curva Nord, Main Stand e Settore Ospiti, mentre alla prima interna in Serie B (seconda giornata, 21 agosto contro il Cittadella) erano 14.592 gli spettatori. Per domani sera, invece, sarebbe servito forse uno stadio da 50.000 posti a sedere per accontentare tutte le richieste: un’altra magia del Cagliari di Ranieri. (r.sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA