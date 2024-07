All’esame sulla sedia a rotelle 

Non è mai troppo tardi per riprendere i libri in mano ed esaudire un sogno rimasto incompiuto per tempo, abbattendo gli imprevisti con forza e determinazione. Lo sa bene Gianfranca Sale, 66 anni, di Oliena, che martedì all’Ispia “Volta” ha conseguito il diploma di operatore tecnico sanitario presentandosi sulla sedia a rotelle. Il suo percorso formativo è giunto a conclusione dopo tre anni di studio. Rischiava di essere ostacolato dopo un infortunio domestico, rimediato lo scorso 25 giugno, con la frattura del coccige. Ma nonostante i dolori per il trauma riportato, la donna non ha rinunciato al tanto atteso obiettivo, discutendo la tesi di maturità in sedia a rotelle.

Il racconto

«La parola arrendermi non rientra nel mio vocabolario - racconta Sale - sono abituata a combattere fin, quando da ragazzina, ho dovuto rinunciare a proseguire gli studi, dovendo accudire mia madre che si era ammalata. A 19 anni mi sono sposata diventando madre di tre meravigliosi figli, non riuscendo più studiare. Con gli anni ho lottato tanto per poter tornare a scuola. Figuriamoci se mi fossi arresa ad una caduta».

La determinazione

Lo ribadisce con fierezza la donna, badante di professione, ora specializzata su un ambito a cui è molto legata: «Dopo aver superato le prove scritte di italiano e materia sanitaria, nei giorni scorsi ho dovuto affrontare la caduta per cui ci vorrà un mese di lenta ripresa. Non potevo rinunciare al diploma e così a scuola mi hanno procurato una sedia a rotelle, consentendomi di sostenere l’orale».

Il colloquio

Dinanzi a una commissione rimasta piacevolmente stupita dalla sua tenacia, Sale ha discusso una tesi su igiene, psicologia, codice rosso, non mancando di esaltare la figura di Grazia Deledda: «Sono tornata sui libri nel 2021, spinta dall’amore che nutro per chi soffre. Ho viaggiato a Nuoro tre volte la settimana, entrando a lezione alle 16.30 ed uscendo alle 21.30». Lo dice con emozione, mentre ad abbracciarla a fine discussione ci sono i nipoti Diego e Andrea, insieme alla figlia Francesca. Con un’immancabile mazzo di fiori: «La famiglia è stata la mia vera forza. Senza i miei figli non ce l’avrei mai fatta. Hanno saputo comprendermi nella fatica del dopo lavoro spronandomi a dare il massimo. In questi anni ho svolto i più disperati lavori. Da oggi sono felice di avere una cultura più ampia su ciò che amo». Un punto di partenza verso nuove mete, con testa e cuore in Barbagia. «Ormai - ride Gianfranca Sale - non sono più una ragazzina, ma l’entusiasmo e la voglia di fare sono rimasti immutati col tempo. Finché avrò forze continuerò a lavorare, puntando a migliorandomi continuamente». Da qui l’invito alle nuove generazioni: «Senza lo studio e la cultura non si va più da nessuna parte. Mi dispiace vedere che diversi giovani abbandonano la scuola. A loro dico che non è mai troppo tardi per riscattarsi. Io l’ho fatto e chiunque pure fare altrettanto. Basta crederci».

RIPRODUZIONE RISERVATA