All’esame di guida con l’auricolare: sei denunce 

Truffa sventata durante l’esame teorico per la patente di guida. Sono sei le persone denunciate dalla polizia per aver tentato di aggirare la prova in corso nella Motorizzazione civile con l’aiuto della tecnologia e di un complice. Il primo a venire scoperto in flagrante lo scorso 21 giugno è stato un 24enne il quale sosteneva la selezione nascondendo nell’orecchio un micro-auricolare e una mini-telecamera, della forma di un bottone, sulla camicia. Quest’ultima consentiva a un suggeritore di vedere le domande e imbeccare senza rischio di sbagliare il concorrente. Poco lontano dalla sede della prova, gli agenti trovavano poi un uomo di 74 anni che, seduto in macchina, aspettava la fine dell’esame del giovane per riprendersi i gadget elettronici. La perquisizione compiuta nell’autovettura faceva emergere la presenza di altri cellulari, sim card, diversi auricolari e microtelecamere, nastro adesivo e alcune camicie dello stesso tipo indossato dal ragazzo. Qualche giorno dopo, l’8 luglio, stesso copione con protagonisti stavolta 4 cittadini extracomunitari che, addosso, portavano gli stessi ausili, tra auricolari e minuscole telecamere. E ora i poliziotti stanno compiendo ulteriori verifiche per appurare se il metodo fosse già stato usato.

