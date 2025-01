Allerta vespa orientalis, alveari distrutti 

I cambiamenti climatici hanno modificato il comportamento del calabrone orientale, insetto autoctono che fino a pochi anni fa viveva in perfetto equilibrio ambientale con le api, diventato oggi una vera e propria specie aliena. La vespa orientalis è infatti diventata aggressiva, invasiva e famelica, tanto da aver distrutto fino a 40mila alveari in Lazio, Molise e Campania. Ma la sua espansione non si ferma a queste tre regioni del Centro Sud, da tempo viene avvistato in Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Toscana e anche in Sardegna.

Quantità crollata

Un insetto che si aggiunge alle tante specie aliene che, complici il cambiamento climatico e un mondo sempre più interconnesso nei trasporti e nelle spedizioni, stanno mettendo in ginocchio il settore anche nell’Isola dove la produzione di miele, nonostante la buona qualità, è diminuita di almeno il 30%. Pesanti danni sta causando anche la psylla e il peregrinus, insetti che colpiscono l’eucalipto, una pianta che fino a dieci anni fa garantiva un’elevata e costante produzione di questo prezioso alimento. Oggi la produzione di miele di eucalipto è più che dimezzata.

La strategia inesistente

In tutta Italia oggi l’allerta è sulla vespa orientalis. A lanciare l’allarme è Riccardo Terriaca, segretario generale di Miele in Cooperativa, associazione nazionale di categoria. «È un’ennesima calamità a fronte alla quale siamo disarmati, non essendo disponibili strumenti e tecniche di contrasto alle aggressioni», afferma, aggiungendo che, «è indispensabile che il mondo della ricerca impegni risorse umane e finanziare per studiare il problema». Nel definire la vespa orientalis una sorta di “specie aliena in patria”, gli esperti ammettono che al momento c’è poco da fare. «Contrariamente alla Vespa velutina sulla quale c’è una direttiva Ue e un progetto del Crea, non abbiamo strumenti e tecniche di contrasto specifiche», spiega Laura Bortolotti, prima ricercatrice del Crea Agricoltura Ambiente. «Essendo una specie autoctona, finora non è stato possibile inserirla in una black list e per questo siamo in contatto con l’Ispra per mettere a punto una strategia per combatterla». L’insetto è in grado di cibarsi perfino delle api in volo, oltre a fare razzia negli alveari. Danni che si manifestano con elevata mortalità delle api, ma anche con un diffuso indebolimento degli alveari e dunque riduzione della produzione di miele.

RIPRODUZIONE RISERVATA