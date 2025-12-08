VaiOnline
Giappone.
09 dicembre 2025

Allerta tsunami, evacuate 95mila persone 

Tokyo. Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a un’ottantina di chilometri al largo del Giappone, nel primo pomeriggio di ieri (ora italiana, le 23 a Tokyo). Lo ha riferito l’Usgs, l'agenzia sismica statunitense che ha diramato un’allerta tsunami, subito comunicata alle autorità locali.

Il tratto di costa considerato a rischio è quello di Hokkaido, la più settentrionale delle isole che formano l’arcipelago nipponico. Ma onde di tre metri sono attese anche nelle prefettura di Aomori, Iwate, Miyagi e Samemachi, sempre nella parte nord del Paese, dove è stato emesso un ordine di evacuazione per quasi 95mila persone, nonostante sia notte e le temperature si attestino intorno ai zero gradi.

L’Agenzia meteorologica di Tokyo continua a monitorare la situazione. Ieri verso le 17 (sempre ora italiana) uno tsunami di quaranta centimetri è stato registrato a Urakawa, nell'Hokkaido. A causa del sisma, i servizi dei treni superveloci Shinkansen sono stati sospesi sull'intero versante nord-orientale. Nessuna anomalia, al momento, ha interessato le centrali nucleari di Fukushima, Higashidori e Onagawa. La scossa è stata avvertita anche nella capitale Tokyo, a oltre 700 chilometri di distanza dalla prefettura di Aomori.

