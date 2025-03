Allerta rossa in Toscana ed Emilia Romagna Incubo frane. Giani: «Emergenza nazionale» 

FIRENZE. Il maltempo imperversa ancora su Toscana ed Emilia Romagna. Allerta rossa per rischio alluvioni sul Valdarno, grandinate e trombe d’aria tra Bologna e Ferrara, con l’allarme che si sposta sugli argini dei fiumi ed il rischio valanghe. In Toscana, passata la paura per la piena dell’Arno a Firenze, ora l’allerta è da Empoli fino alla costa, con Pisa, Pontedera, Santa Croce e l’area di Livorno nel mirino, e nel bacino dei fiumi Bisenzio e Ombrone Pistoiese, tra Prato, Pistoia e la Piana fiorentina. L’Arno e i suoi affluenti calano lentamente dopo le piene di venerdì notte e fa paura il reticolo di fossi e torrenti che li alimentano: sono saturi come i terreni che li circondano, ogni tipo pioggia aggrava la situazione. C’è rischio di frane e smottamenti. Il presidente Eugenio Giani ha chiesto la dichiarazione di stato di emergenza nazionale: «Difendo la mia terra e i miei concittadini». Il governo sta vagliando la richiesta e oggi il capo della protezione civile Fabio Ciciliano sarà a Firenze.

RIPRODUZIONE RISERVATA