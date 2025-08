Allerta rossa in Campania e Lazio: tre vittime in un solo giorno Dall’inizio dell’anno tredici morti 

Tre vittime in un solo giorno a causa del virus West Nile, trasmesso dalle comuni zanzare culex. Il bilancio è salito dunque a tredici decessi in totale dall’inizio del 2025. Le regioni più colpite restano il Lazio e la Campania, dove si sono verificate le ultime morti.

La corsa del virus

Nel Lazio, un uomo di 77 anni è morto ieri all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il paziente, ricoverato in gravi condizioni dal 17 luglio, soffriva di patologie croniche pregresse. Si tratta del quinto decesso legato al virus West Nile nella regione. E altri due uomini sono morti nelle ultime ore nel Casertano (sette le vittime in totale del virus in provincia): si tratta di un 79enne e un 71enne, entrambi avrebbero contratto il virus sul litorale domitio, nel comune di Mondragone, dove si è registrato un alto numero di casi. L’Asl di Caserta intensificherà le disinfestazioni mirate. L’allerta resta dunque alta e le regioni interessate hanno adottato tutte le misure previste dal piano nazionale di prevenzione e sorveglianza, a partire dalle disinfestazioni delle zone del contagio, insieme alle misure di controllo rafforzate sulle donazioni di sangue e i trapianti. Trasfusioni di sangue e trapianti infatti, sia pure in casi rari, sono comunque possibili in quanto il virus si trasmette quasi esclusivamente attraverso la puntura dalle zanzare infette e non invece da persona a persona.

I numeri da valutare

Gli esperti ribadiscono che non c’è una situazione di allarme e l’Istituto Superiore di Sanità ha già precisato che l’andamento dell’infezione e il numero di casi e decessi è in linea con gli anni precedenti. Oggi, il ministro della Salute Orazio Schillaci riferirà sulla diffusione del virus in Italia davanti alla commissione Affari sociali del Senato. A chiedere un’informativa al ministro era stato il gruppo del Pd pochi giorni fa durante la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.

I casi confermati

Secondo l’ultimo bollettino di sorveglianza pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità, i casi confermati di West Nile in Italia dall’inizio dell’anno sono 89, quasi il triplo di quelli registrati la settimana precedente pari a 32. Tra i casi confermati dall’inizio della sorveglianza al 30 luglio, 40 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (due in Piemonte, uno in Lombardia, tre in Veneto, uno in Emilia-Romagna, 23 nel Lazio, dieci in Campania); due casi asintomatici identificati in donatori di sangue (Veneto e Campania), 46 casi di febbre; un caso asintomatico (in Campania). Salgono a trentuno le Province con circolazione del virus, in dieci regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna. Nel 2024 ci sono stati 484 casi (266 nella forma neuroinvasiva), con 36 decessi. Nel 2023 i casi notificati sono stati 394 (195 nella forma neuroinvasiva), con 32 decessi. Il 2022 è stato l’anno in cui ci sono stati più casi dall’inizio della sorveglianza: 728 (330 nella forma neuroinvasiva) con 51 decessi.

