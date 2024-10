Allerta rossa ed evacuazioni nel Bolognese e in Romagna  

Torna la pioggia e l'allerta rossa sulle zone già colpite dall'ultima alluvione tra la pianura bolognese e la Romagna e ancor prima da quelle di maggio 2023. Ancora evacuazioni, precauzionali, in particolare in alcune località di Bagnacavallo e Faenza (Ravenna) e Budrio (Bologna) sono state decise dai sindaci per chi abita vicino agli argini di Lamone e Idice, danneggiati il 19 settembre. Le scuole questa volta rimangano aperte: si attende un innalzamento dei fiumi, ma non oltre la criticità moderata (soglia 2).

A spiegare il senso delle misure è il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa: «Le precedenti esperienze ci hanno insegnato la pericolosità e l'imprevedibilità di questi eventi. Rivolgo un appello alla popolazione coinvolta a mettersi al sicuro, se chiesto dai loro sindaci». E anche la presidente facente funzioni dell'Emilia-Romagna, Irene Priolo, ha detto che «l'evento che stiamo gestendo in queste ore non è paragonabile a quello di dieci giorni fa», ma proprio la vulnerabilità dei territori colpiti e la fragilità di argini e cantieri hanno portato all'attivazione della macchina di soccorso e ad avvisare i cittadini. Intanto la Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo contro ignoti anche sulle ultime esondazioni (in attesa degli esiti di una consulenza tecnica sul 2023).

