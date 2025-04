Allerta meteo, una rete per proteggere Sant’Isidoro 

Informazioni rapide e affidabili per i residenti e gli operatori del territorio, per migliorare la prevenzione e la capacità di risposta alle emergenze legate al maltempo.

Nella frazione di Sant’Isidoro di Quartucciu arriva un innovativo sistema di allerta meteo, in fase di installazione in questi giorni, destinato a rafforzare la sicurezza pubblica in caso di eventi atmosferici critici. Un intervento che rientra nell’ambito dell’appalto “Sistema di Governo della Mobilità” e viene realizzato da ITS Città Metropolitana Scarl, la società pubblica specializzata nella realizzazione e gestione di sistemi di alta tecnologia nel campo della mobilità, videosorveglianza e comunicazione.

Il sistema include pannelli grafici per la diffusione di messaggi di allerta, veicolati sia in formato testuale che attraverso pittogrammi, e un sistema semaforico a tre livelli per indicare in modo immediato la gravità delle condizioni: gialla, arancione o rossa. A integrare il tutto contribuiranno le telecamere di monitoraggio attivo, in grado di fornire in tempo reale immagini delle aree più esposte. Tutti i dati saranno gestiti dal centro di controllo della polizia locale di Quartucciu, dove verrà installata anche la piattaforma software di gestione, con il supporto del personale tecnico di ITS.

RIPRODUZIONE RISERVATA