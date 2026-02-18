Allerta meteo, torna la paura per vento e mareggiate 

Nuova ondata di maltempo in arrivo e ritorna l’allerta meteo, l’ennesima di questo inizio 2026.

Il provvedimento della Protezione civile sarà in vigore a partire dalle 12 di oggi e per tutta la giornata di domani. Da questo pomeriggio, infatti, ci saranno forti venti (da ovest e nord-ovest) con locali e temporanei rinforzi che possono raggiungere intensità di burrasca.

Si teme anche per le mareggiate. Il picco che è atteso per la mattinata di domani per poi attenuarsi nel corso della serata. Le zone più interessate saranno le coste occidentali e settentrionali dell’Isola.

Particolare attenzione viene raccomandata poi nelle zone alberate, anche lungo le strade, e nelle aree costiere più esposte al vento. Negli scorsi giorni di allerta meteo le raffiche violente hanno creato più di un disagio in città a causa della caduta di alberi. Sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco e non solo tra chiusura di strade e danni alle auto, come in viale Diaz o nei parcheggi del Santissima Trinità.

Dal pomeriggio di domani il vento e le condizioni avverse dovrebbero attenuarsi, ma le raffiche resteranno comunque forti fino alla tarda serata.

