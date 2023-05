Allerta meteo rosso, oggi una simulazione 

Per oggi della 10 alle 14 il Servizio di protezione civile del Comune ha programmato una simulazione di Allerta meteorologica codice rosso nell’area della Municipalità di Pirri.

In questo contesto – informa una nota del Comune – verranno attivate le procedure in capo al Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica, che prevedono l'interessamento dei parchi Terramaini, ex Vetreria e via Eroi D’Italia, con l’affissione agli ingressi di cartelli recanti la seguente dicitura “Parco chiuso per Allerta meteo (Rosso) del 9 maggio 2023 (Simulazione - Esercitazione)”.

Nonostante i cartelli, durante lo svolgimento della simulazione i parchi rimarranno aperti al pubblico. Al termine della simulazione i cartelli saranno rimossi.

L’esercitazione è finalizzata alla preparazione della macchina dei soccorsi in caso di alluvioni.

