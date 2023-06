Allerta meteo in tutta l’Isola anche oggi  

L’Isola si prepara ad affrontare altri giorni segnati dal maltempo, tra cielo nuvoloso, precipitazioni sparse e temporali.

La Protezione civile ha prorogato l’allerta di criticità ordinaria per rischio idrogeologico fino alle 21 di oggi. L’avviso riguarda tutta l’Isola: Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.

La situazione meteo dovrebbe rimanere più o meno invariata – dicono gli esperti – fino a martedì, con tempo instabile: mattinate più o meno soleggiate e aumento della nuvolosità a partire dal primo pomeriggio, con precipitazioni di varia intensità. Sono segnalati fenomeni più intensi nel settore centro-settentrionale della Sardegna.

Il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari ha comunicato le norme di comportamento per gli abitanti di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. Dunque, è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (da piazza Italia fino a via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate in queste strade possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.

Ancora, nel caso di temporali, i cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione: non scendere nei piani interrati o seminterrati; non uscire di casa; allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati.