Allerta meteo della Protezione civile (criticità ordinaria) per oggi e domani in Sardegna. Gli esperti prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio, che dovrebbero riguardare soprattutto la parte orientale dell’Isola. Resta l’emergenza in Emilia Romagna (i morti sono saliti a 14): danni nell’ordine di decine di miliardi.

