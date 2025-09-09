Allerta meteo, ecco dove parcheggiare a Pirri 

Oggi, dalle 3, scatta l’allerta per le forti piogge. La Protezione civile ha emesso per un bollettino di codice giallo per rischio idrogeologico con le misure di autoprotezione da attuare in caso di emergenza e l’elenco delle strade di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare.

In via precauzionale, a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione civile del Comune ha individuato l'area di sosta sicura nella zona della piscina comunale di Terramaini in via Pisano. Di contro, consiglia di evitare di lasciare l’auto nelle vie Balilla (da piazza Italia fino a via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre di Santarosa; Confalonieri; Ampere.

I repsonsabili della Protezione civile in caso di piogge abbondanti e allagamenti invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di auto protezione: non scendere nei piani interrati o seminterrati; non uscire di casa; allontanarsi dalle strade allagate, raggiungendo luoghi più elevati.

Il bollettino della Protezione civile di allerta meteo (codice giallo) sarà in vigore, salvo proroghe, sino alle 18.

