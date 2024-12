Allerta meteo, è caos: scuole chiuse a Cagliari, non a Quartu e Selargius 

Allerta meteo arancione, che fare? Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, non ci ha pensato su due volte. E, in apertura del Consiglio comunale, ieri a Palazzo Bacaredda, ha annunciato la stesura di un’ordinanza per disporre la chiusura per oggi di tutti gli asili e le scuole di ordine e grado pubblici e privati nel capoluogo regionale. Ben presto hanno preso la stessa decisione altri Comuni: non Quartu, Selargius e Villa San Pietro, che hanno deciso – nel caso di Quartu e Selargius con qualche polemica – che a scuola si va. In serata a Cagliari è stato riunito il Coc, Centro operativo comunale di Protezione civile. A seguito dell’allerta meteo anche all’Università sono sospese le attività didattiche (ad esempio lezioni, esami, esercitazioni, seminari, laboratori, collaborazioni studentesche, Erasmus), non apriranno biblioteche, aule studio e attività connesse e non ci sarà la discussione delle lauree. Chiusi pure parchi e cimiteri.

Il sindaco Zedda

«Le previsioni potrebbero scivolare verso l’allerta rossa – ha detto Zedda in Consiglio -. La prevenzione è questa: meglio un giorno di vacanza in più che un giorno di emergenza». Chiusa la piscina di Terramaini: il piano per Pirri prevede chiusure al traffico e l’impossibilità di entrare, nel caso di allagamenti, nel territorio della frazione.

La situazione

Tornando alla chiusura delle scuole, la notizia è presto rimbalzata anche i Comuni dell’hinterland. Ricordiamo qui che il sindaco di Cagliari è anche il presidente della Città metropolitana, l’ente intermedio che ha preso il posto della Provincia. Tuttavia, valgono i poteri del sindaco in sede locale sulla sicurezza. E così, lo stop alle lezioni ha trovato allineate le amministrazioni, tra le altre, di Quartucciu, Sestu, Capoterra, Assemini ed Elmas. Solo Quartu, Selargius e Villa San Pietro hanno optato per mandare tutti a scuola, pur mobilitando gli agenti della polizia municipale per ogni evenienza. Un velo di polemica non manca, soprattutto da parte di Milia e Concu: si sono sfilati perché evidentemente non ravvisano eccessivi pericoli negli spostamenti o perché l’allerta non è giudicata così pericolosa da chiudere le scuole a doppia mandata.

Tam tam

Le ordinanze sono state emesse in ordine sparso. Tuttavia, da quando Zedda ha annunciato la chiusura, fino a tarda sera non si è avuta notizia dell’ordinanza cagliaritana, arrivata dopo la riunione del Coc. «Chi l’ha vista?», era la domanda più ricorrente tra insegnanti e studenti, che non aspettavano affatto un giorno di vacanza in più alla vigilia, di fatto, di quelle vere, previste da Natale all’Epifania. Eppure, nel comunicare che oggi non ci sarebbero state lezioni, le scuole hanno fatto riferimento all’annuncio del Servizio Pubblica Istruzione del Municipio dell’ordinanza in arrivo. Presto il sito del Comune di Cagliari è andato in tilt. Inutile negare che c’è stato qualche rimbrotto per l’incertezza in cui studenti, insegnanti e famiglie sono stati lasciati fino alle 23.30.

