Allerta meteo e calamità: arrivano i segnalatori luminosi 

Un passo avanti nella gestione delle emergenze legate alle condizioni meteo estreme è stato compiuto a Guspini. Il Comune ha acquistato e posizionato un semaforo luminoso per l'allerta meteo nel corso Marat, ad angolo con via Sereni.

Il sistema è gestito dal servizio meteo della Protezione civile e punta a migliorare la comunicazione e la preparazione della comunità di fronte alle sfide meteorologiche. Verranno segnalati i tre livelli principali di allerta meteo: giallo, arancione e rosso, consentendo ai residenti di comprendere il grado di rischio associato alle condizioni meteorologiche in corso, essendo l’allerta meteo un sistema cruciale per affrontare fenomeni meteorologici intensi come temporali violenti, temperature estreme e abbondanti nevicate.

«Questo semaforo – afferma l’assessore Marcello Serru – è stato installato in prossimità di una delle zone a rischio idraulico, come suggeriscono le buone pratiche di protezione civile. L'informazione alla cittadinanza è un aspetto fondamentale: i cittadini devono essere informati per poter attuare le prime misure di autoprotezione. Il secondo semaforo dovrebbe essere posizionato in via Verdi e stiamo valutando le risorse per acquistarne degli altri da sistemare in altre zone del paese»

