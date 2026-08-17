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Gonnostramatza.
18 agosto 2026 alle 00:08

Allerta meteo, comunicazioni più veloci 

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Il Comune di Gonnostramatza ha attivato il nuovo servizio digitale per garantire a tutti i cittadini la massima tempestività nella ricezione delle allerte meteo diramate dalla Protezione civile regionale. Un nuovo progetto dell’amministrazione comunale, che prosegue l’impegno verso l’innovazione digitale e la tutela del territorio. Il sistema raccoglie e pubblica istantaneamente i bollettini ufficiali diramati dal settore Meteo della Protezione civile Sardegna. L’obiettivo è quello di informare la popolazione in modo chiaro e immediato sullo stato di allerta e fornire le corrette norme di comportamento da seguire in caso di emergenza e i contatti utili. Attraverso questo sistema ci saranno le informazioni immediate tramite il portale del Comune, il canale ufficiale Telegram, per ricevere gli avvisi d’emergenza direttamente sul cellulare, e tramite la pagina Facebook con gli aggiornamenti in tempo reale. ( g. pa. )

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