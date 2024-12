Allerta meteo, chiudono parchi e cimiteri 

Il maltempo arriva in città dopo aver interessato nella giornata di ieri gran parte della Sardegna. Fino alle 21 di oggi, infatti, Cagliari sarà interessata da allerta codice giallo (ordinaria criticità) per rischio idrogeologico. In via precauzionale oggi il Comune chiude i cimiteri e i parchi, inclusi quelli della Municipalità di Pirri. «La misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei cittadini in considerazione delle previsioni meteorologiche avverse, in particolare per venti forti sino a burrasca», si legge nella nota diffusa ieri sera.

Qualche danno però è stato registrato anche ieri: un albero è caduto su alcune autovetture in via Liguria. Le pattuglie della Municipale sono state poi impegnate in città per l’apertura di una voragine dopo le intensi, quanto brevi, piogge durante la serata.

L’amministrazione invita a prestare la massima prudenza, con particolare riguardo per il territorio di Pirri. Il servizio di Protezione civile ha inoltre reso noto l’elenco delle vie dove è opportuno evitare di parcheggiare l’auto fino alle 21 di oggi: via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; via Italia; via Dolianova; via Sinnai; via Settimo; via Mara; via Donori; via Santorre Di Santarosa; via Confalonieri; via Ampere. Le automobili potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano.

