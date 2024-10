Allerta meteo, attenzione sino alle 18 

La Protezione civile ha diffuso un’allerta meteo dalle 21 di ieri alle 18 di oggi. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna meridionale e orientale. I cumulati saranno localmente molto elevati in 12 ore con temporali di forte intensità, più diffusi sul settore Sud-Orientale. I fenomeni inizieranno dai settori centro-meridionali per poi muoversi lentamente verso Nord.

Per l'area territoriale di Pirri, la Protezione civile ha inoltre raccomandato di non parcheggiare nelle vie considerate più a rischio: via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere.

Nel dettaglio oggi è prevista una criticità moderata per rischio idrogeologico e una criticità ordinaria sino alle 18 di oggi.

