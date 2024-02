Allerta maltempo,  pericolo allagamenti 

Scatta l’allerta gialla e a Pirri è meglio non lasciare le auto nelle strade a rischio allagamento. La Protezione civile fa sapere che il rischio idrogeologico in città andrà avanti fino a questo pomeriggio.

In presenza di fenomeni temporaleschi, la stessa Protezione civile regionale consiglia di restare nelle proprie abitazioni e se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, di salire ai piani superiori. Di limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, di mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire.

In via precauzionale a Pirri è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto possono essere spostate nell'area parcheggio della piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.

